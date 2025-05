Flamengo: Por que Filipe Luís insiste em alguns nomes? Colunistas debatem

O Flamengo foi derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro, ontem (4), e perdeu a invencibilidade e a liderança no Brasileirão, em um jogo marcado por erros individuais e coletivos. Na Live do Clube, Renato Maurício Prado e Rodrigo Mattos debateram a insistência de Filipe Luís com alguns atletas em má fase.

Os colunistas citaram Michael e Léo Pereira como exemplos de jogadores que já poderiam ter perdido algum espaço no time do Flamengo, apontando que eles caíram de desempenho recentemente.

RMP: Filipe Luís demonstra apego

O que está me incomodando um pouco, que o Filipe Luís está demonstrando, é um apego por determinados jogadores que estão em fases péssimas. Como se ele acreditasse que, botando para jogar, os caras iriam melhorar.

Não é isso que está acontecendo. No último jogo, o Joshua, da base, salvou. Não adianta escalar quem tem nome, já entregou muito, mas não entrega há muito tempo. Senão o Gabriel estava até hoje.

Renato Maurício Prado

Mattos: Justificativa tática não convence

E quando perguntam para o Filipe Luís, ele fala assim: 'ele executa tudo o que eu pedi'. Ele executa todas as ordens, mas erra todas as jogadas tecnicamente. O que adianta um jogador que cumpre ordens, mas erra todos os lances agudos de ataque?

Rodrigo Mattos

