Hernan: Gabigol, Leonardo Jardim e Jorge Jesus fizeram videochamada juntos

Gabigol está usando a proximidade com Jorge Jesus para construir uma relação de confiança com o português Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo apurou o colunista do UOL, os três chegaram a fazer uma videochamada juntos.

O Gabigol está se entendendo e se entrosando com a nova comissão técnica. O Leonardo Jardim é um cara que tem muita personalidade e tem carta-branca da direção do Cruzeiro para montar o time que achar melhor.

O Gabriel está entendendo como é a comissão técnica do Jardim, e o fato de ter trabalhado com Jorge Jesus, de saber como lidar com treinadores com muita personalidade, tem sido importante para ele.

Ontem, depois do jogo na Cazé TV, ele até falou que faz chamada com o Jardim e com o Mister. Hoje, eu mandei mensagem para o pessoal do Jardim e falaram que, de fato, o Jorge Jesus e o Jardim são bastante amigos, trocam muitas figurinhas e trocaram figurinhas também sobre o Gabigol.

André Hernan

Apesar de ser reserva do Cruzeiro hoje, Gabigol dá sinais nos bastidores de união de grupo — inclusive com o centroavante titular do treinador.

Ele quer ser titular? Óbvio que quer, mas ele não vai fazer biquinho, não vai reclamar, vai entender o processo todo para chegar no momento certo e virar titular.

E é legal que já tem um entrosamento com o Kaio Jorge. Por exemplo, ontem, depois do jogo, o Kaio Jorge foi na casa do Gabigol jantar.

André Hernan

Ontem, em seu reencontro com o Flamengo, Gabigol saiu do banco e decidiu a vitória por 2 a 1 do Cruzeiro nos acréscimos. Kaio Jorge havia aberto o placar no Mineirão.

PVC: Dudu receberá no Atlético-MG 30% menos do que ganhava no Cruzeiro

Prestes a ser anunciado como reforço do Atlético-MG, Dudu vai receber no Galo 30% menos do que ganhava no rival Cruzeiro, revelou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

O Dudu vai ganhar no Atlético 30% menos do que ganhava no Cruzeiro e 60% menos do que ganhava no Palmeiras.

Paulo Vinícius Coelho

