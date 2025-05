Em Brasília, Vasco realiza último treino antes de embarcar para a Venezuela

Nesta segunda-feira, em Brasília, o elenco do Vasco realizou o último treino antes de embarcar à Venezuela, para o duelo contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana.

Os atletas realizaram atividades com bola. Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver Vegetti e Coutinho junto ao restante do elenco. Ambos os atletas foram poupados no último domingo, diante do Palmeiras.

O técnico interino Felipe Maestro deve seguir sem poder contar com quatro atletas: Maurício Lemos, com fratura na costela, Payet, que se recupera de lesão no joelho, Estrella, em transição, e Dadid, já na reta final de pós-cirurgia no joelho.

O Vasco entra em campo nesta quarta-feira, contra o Puerto Cabello, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estadio Misael Delgado.

A equipe carioca busca seu segundo triunfo. Na segunda colocação com os mesmos cinco pontos do Lanús, o time apresenta duas vitórias e dois empates.