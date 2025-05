Flick leva Lewandowski para o banco do Barça e quer time 'leve' na semi da Liga dos Campeões

O técnico Hansi Flick anunciou uma novidade para os torcedores do Barcelona ao conceder entrevista coletiva nesta segunda-feira, véspera do jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, em jogo a ser realizado no San Siro. Recuperado de uma lesão na coxa, o centroavante Lewandowski vai estar presente no banco de reservas.

A notícia aumenta o leque de opções do treinador alemão para esse confronto. Após um eletrizante empate de 3 a 3 no jogo de ida, na Espanha, o Barcelona se garante na decisão do mais nobre torneio europeu de clubes com uma vitória.

"Falei com ele ontem. O Lewandowski está melhor do que esperávamos. Está pronto para ficar no banco e, quando precisarmos dele, ele voltará", afirmou o comandante com um largo sorriso no rosto. O simples fato de ter o experiente atacante à disposição já coloca um peso a mais sobre o adversário, ainda mais diante da boa fase do Barcelona.

"Conquistamos dois títulos (desde que chegou ao clube) e os jogadores se destacaram. Estamos em uma semifinal e temos que aproveitar. A situação é muito boa", afirmou Flick que pediu um time solto e tentou tirar o máximo de pressão dos atletas. "Não quero pressionar meus jogadores. Eles precisam se divertir. Queremos aproveitar a partida e que todos vejam como jogamos bem", comentou.

Lamine Yamal, autor de um belo gol no empate de 3 a 3 pelo jogo de ida das semifinais, também esteve na pauta de perguntas dos jornalistas. "Existem jogadores que são excepcionais e o Lamine é um gênio. Ele nos ajudou no primeiro jogo, mas precisa sempre provar o seu valor. Queremos chegar à final e espero que todos os meus jogadores estejam no seu melhor", declarou.

Mas nem só de ataque e futebol ofensivo vive o Barcelona. Flick revelou também que cuidados defensivos precisam ser tomados. "Temos que defender melhor e vamos mudar algumas coisas. Isso é tudo que eu posso dizer", disse Flick ao ser questionado sobre a bola parada e a marcação em cima de Dumfries na área."