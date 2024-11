Grid da F1 em 2025 tem Bortoleto e vaga indefinida; veja pilotos garantidos

Do UOL, em São Paulo

Gabriel Bortoleto foi anunciado como piloto da Sauber/Audi para 2025 e deixou apenas uma vaga em aberto para a próxima temporada da Fórmula 1.

O que aconteceu

O brasileiro formará dupla com Nico Hulkenberg, hoje na Haas. É o primeiro piloto do país a ocupar uma vaga permanente no grid desde o fim de 2017, quando Felipe Massa se aposentou.

Bortoleto não será o único estreante do ano que vem. Kimi Antonelli (Mercedes) e Jack Doohan (Alpine) também cumprirão suas primeiras temporadas na principal categoria de automobilismo do mundo.

A única vaga disponível no momento está na RB (Racing Bulls), que terá Yuki Tsunoda como piloto principal. O japonês entrará em seu 5° ano consecutivo na F1.

O favorito para assumir o posto é Liam Lawson, que já faz parte da escuderia e, mesmo com contrato até o fim deste ano, deve permanecer — ao menos é o que indicam os chefões da "matriz" Red Bull, Helmut Marko e Christian Horner.

O quebra-cabeça pode ter como peça central Franco Colapinto, hoje na Williams. O argentino, sem vaga para 2025, pode ser trazido para a RB em uma possível "promoção" de Lawson para a Red Bull. Neste caso, Sergio Pérez, já com vínculo renovado, seria descartado como parceiro de Max Verstappen.

Veja o grid de 2025