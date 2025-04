Renato Gaúcho tem início animador em nova passagem como técnico do Fluminense; veja números

Renato Gaúcho começou a sua sétima passagem como técnico do Fluminense com o pé direito. Com a vitória de 1 a 0 sobre o Santos, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador segue com 100% de aproveitamento.

São três triunfos em três compromissos. Neste período, o clube marcou oito gols e sofreu apenas um. Além disso, são zero grandes chances cedidas aos rivais, 6.2 finalizações para marcar um tento, 24 chutes para ser vazado e 56,3% de posse de bola, segundo dados do Sofascore.

Além de bater o Santos, o Fluminense também superou Red Bull Bragantino (2 a 1, pelo Brasileirão) e GV Club Deportivo San José (5 a 0, pela Sul-Americana). Os três jogos foram no Maracanã.

"É um início de trabalho, ainda temos muita coisa para corrigir. Os jogadores têm feito o que pedimos. O que eu tenho pedido e corrigido, está sendo respondido em campo. Uma equipe com uma intensidade muito alta, que eu gosto de ver, com posse de bola, e a gente podendo dar alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante também", disse Renato Gaúcho.

O primeiro desafio do treinador fora de casa será na quarta-feira, contra o Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 19h30 (de Brasília).

Atualmente, o Fluminense está em quinto lugar, com seis pontos, um a menos que o líder Flamengo.