Cédric Soares responde sobre vaias da torcida do São Paulo e diz: "É melhor empatar do que perder"

A entrada do lateral Cédric Soares no time titular do São Paulo, na vaga anteriormente ocupada por Ferraresi, foi uma das mudanças promovidas pela comissão técnica para o embate do último sábado, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Com Cédric em campo, o São Paulo cedeu o empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, pela terceira rodada da competição nacional. Após o apito final, a torcida são-paulina demonstrou impaciência com a sequência ruim de resultados e vaiou a equipe no Morumbis.

Cédric, que completou os 90 minutos em campo e deu a assistência para o gol de Ferreira, respondeu sobre as vaias dos torcedores. O português, entretanto, normalizou a situação e disse entender a cobrança da torcida.

"Acho que é normal. Os torcedores querem vencer, é normal. Nem sempre é possível. Claro que queremos dar essa vitória a torcida, porque eles merecem, tem vindo sempre nos apoiar. Sabemos também que tem 11 jogadores do outro lado, então é difícil. Trabalhamos muito por esses três pontos, e logo logo vão chegar. Temos que nos unir, acreditar no que estamos fazendo, ter a certeza que os três pontos vão chegar e vamos dar o melhor", destacou na zona mista.

O São Paulo abriu o placar com Ferreira, que marcou de cabeça após cruzamento de Cédric aos seis minutos do segundo tempo. Contudo, aos 19 minutos, o Cruzeiro se aproveitou da desatenção da defesa tricolor e, após cobrança de escanteio, Kaio Jorge aproveitou sobra na pequena área e empatou o jogo.

Foi a segunda partida consecutiva que o São Paulo saiu na frente no placar, mas levou o empate. A primeira aconteceu na última quinta-feira, contra o Allianza Lima, pela Libertadores: o Tricolor abriu 2 a 0, mas deixou o rival peruano igualar o marcador em dez minutos.

Além disso, o São Paulo ainda não venceu no Brasileirão - são três empates consecutivos, com apenas um gol marcado. O clube paulista figura na 15ª colocação, com apenas três pontos conquistados.

"Não estou dizendo que o resultado é positivo, mas é melhor empatar do que perder. Temos três resultados possíveis no futebol: empatar, ganhar ou perder. Tem uma equipe grande também do outro lado, não deixa de ser difícil. Nós queríamos muito dar essa vitória a torcida, sabemos desse tipo de pressão. Já joguei em clubes com muita pressão, cresci assim. Por isso, é normal (as vaias). Eles são nossa torcida, sentem o clube no coração, querem nos ajudar, querem que a gente dê mais. O grupo está tentando, está se esforçando para chegar nessa vitória, e acho que temos que nos manter positivos. Está muito no início (da competição). Hoje, chegamos a estar vencendo o jogo, poderíamos ter tido um maior controle de bola depois de marcar, mas não aconteceu. O time voltou a dar uma resposta depois de sofrer o gol, voltou a crescer, e esse é o caminho", afirmou o lateral.

Cédric Soares chegou ao futebol brasileiro em janeiro deste ano após passar por clubes de Portugal, Itália e Inglaterra. O defensor assinou com um contrato de produtividade com o São Paulo e tem vínculo válido até 30 de abril, mas disse que deseja prolongar essa experiência no futebol brasileiro e comentou sobre sua adaptação.

"Tem sido uma experiência muito positiva. Acho que é um futebol muito competitivo, um futebol em que, em todos os jogos, não se sabe o que vai acontecer com o resultado. Jogos difíceis. Por isso, nesse aspecto, tem sido uma boa experiência. Penso que tenho me adaptado bastante bem, o clube tem me apoiado bastante e me dado boas condições. Estou mais entrosado com os meus companheiros. Tem sido bastante positivo. Tem sido uma experiência muito boa nesses três meses. Procuro continuar, prolongar essa experiência aqui no Brasil e continuar a crescer no São Paulo", finalizou Cédric.

Com Cédric Soares à disposição, o São Paulo volta a campo já nesta quarta-feira e vai atrás dos primeiros três pontos no Brasileirão. O Tricolor visita o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da competição.