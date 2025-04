Marco Túlio destaca variedade de golpes em vitória no UFC 314: "Sou um canivete suíço"

O termo "canivete suíço" se tornou uma expressão popular que indica um conjunto de habilidades multifacetadas. E foi exatamente com essas palavras que Marco Túlio se descreveu após ter o braço erguido no UFC 314. E não é para menos. Afinal de contas, durante sua vitória - conquistada no último sábado (12) contra Tresean Gore - o brasileiro apresentou uma variedade de golpes e deu um show de trocação no octógono montado em Miami (EUA).

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, 'Matuto', como é conhecido, destacou que seu arsenal ainda conta com outras novidades que ainda estão por vir nas próximas lutas. Bem ao estilo 'Chute Boxe Diego Lima', o peso-médio (84 kg) brasileiro mostra que pode se tornar um grande prospecto na categoria, visto que venceu seus dois combates na companhia até aqui - ambos por nocaute.

"Eu falo que eu sou um canivete suíço 'made in' Minas Gerais (risos). Tenho muita coisa para mostrar ainda. Essa cotovelada de baixo para cima, eu pensei nela ontem. Pensei: 'Quando eu bater, ele vai se fechar'. Previ que iria ter um espacinho no meio e pensei: 'Vou jogar a cotovelada de baixo para cima e cortar a cara dele'. Pensei nela ontem (risos). Eu percebi que os golpes estavam surtindo muito efeito, estava machucando ele. Via no olho dele que ele não queria (continuar). Ele não tinha para onde correr mais, essa é a verdade", destacou Marco.

Dedo quebrado?

E para abrilhantar ainda mais a vitória de Matuto, o striker teve que se superar durante o combate. Isso porque logo em uma das primeiras interações com Gore, Túlio aparentemente quebrou um dedo de sua mão. Mesmo com a limitação, o representante da Chute Boxe Diego Lima não diminuiu o ritmo e conquistou o nocaute técnico no segundo assalto. De olho em voltar à ativa, Marco fará um raio-X para saber a gravidade da lesão na mão.

