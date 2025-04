Caixinha vê Neymar em busca de ritmo e elogia desempenho em retorno após lesão: "Totalmente diferente"

O técnico Pedro Caixinha, depois de duas rodadas de Brasileiro, voltou a contar com o meia-atacante Neymar. O camisa 10 do Peixe começou no banco de reservas, foi acionado no intervalo, e viu o time perder por 1 a 0 para o Fluminense. Para além do resultado, o treinador elogiou o desempenho de Neymar e vê o craque do time ganhando ritmo para recuperar seu melhor momento.

Caixinha, ainda, disse que não há uma ansiedade no grupo para contar com o jogador e que a delegação sabe lidar bem com essa situação. Neymar havia atuado pela última vez nas quartas do Paulista, no dia 2 de março, quando sofreu um edema na coxa esquerda.

"Essa expectativa não entra no vestiário. Apenas e só se trata de um regresso após 12 anos ao Brasil, mas ele tem um capital de maturidade e de experiência e responsabilidade e sabe lidar com este tipo de situação. O grupo também também tem essa capacidade de entender a importância que ele tem no grupo. Voltou agora a jogar, infelizmente, depois de tanto tempo. Obviamente, ainda está à procura do seu ritmo e tem feito um grande esforço para encontrar o equilíbrio, para encontrar também a capacidade de estar mais preparado. Hoje viu-se que que é um jogador totalmente diferente e está com vontade de levar a equipe no caminho", disse Caixinha.

Ao comentar sobre o posicionamento de Neymar em campo, que, diante do Fluminense, acabou jogando um pouco mais longe da área, Caixinha disse que a decisão parte do atleta, que, segundo ele, tem entendimento do jogo e sabe o que pede. Contudo, admitiu que o time tem que trabalhar mais para fazer a bola chegar a ele em uma zona mais adiantada do campo.

"Parte dele. Ele tem esse entendimento do jogo. Nós não podemos limitar um jogador que tenha essa capacidade, que tenha esse entendimento do jogo e quando o deixa para pegar o jogo em tempos de construção, na zona dos médios, que seria seria a responsabilidade dele, de ele poder assumir isso e eu lembro-me da primeira ação que ele fez logo, onde ele dominou logo todo o meio-campo do adversário. Ele tem esse entendimento do jogo de quando a bola não lhe chega, ele tem que procurar o jogo, tem que ser um jogador que te, ser sempre parte ativa do mesmo e se a bola não tiver com ele, obviamente ele não está em jogo", disse.

"É importante que a bola lhe chegue em zonas mais adiantadas, portanto, o que nós queremos fazer fazer servi-lo para que ele possa desequilibrar, porque ele tem, de fato, encarando a última linha muitíssima qualidade e tem discutivelmente também aquilo que você disse, ele tem uma chegada na área incrível e brutal quando a equipa consegue", seguiu.

Neymar segue à disposição de Caixinha e tenta ajudar o time a vencer a primeira no Brasileirão. O Santos volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta Atlético-MG, pela quarta rodada. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte.