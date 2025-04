"Não existe a possibilidade", diz diretor de futebol do Grêmio sobre demissão de Quinteros

Neste domingo, o Grêmio perdeu em casa para o Flamengo, por 2 a 0, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida tricolor vaiou o treinador Gustavo Quinteros após o apito final. Alexandre Rossato, diretor de futebol gremista, afirmou que o técnico não será demitido.

Fim de jogo: #Grêmio 0x2 Flamengo

O próximo compromisso do Tricolor é contra o Mirassol, na quarta-feira, fora de casa. ?? #GRExFLA #Brasileirão2025 pic.twitter.com/rox1nvQZN0 ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 13, 2025

"Não existe prazo para o Quinteros. O único prazo que temos com a comissão técnica é o contrato de um ano. Queremos continuar trabalhando e reavaliando a todo tempo, mas sempre em função de ajustes de trabalho e visando o melhor resultado", afirmou.

"Estamos confiando no trabalho, presenciamos o trabalho e não existe a possibilidade de mudança deste treinador", completou.

O próprio Gustavo Quinteros não escapou da pergunta sobre uma possível demissão. O comandante, porém, preferiu não responder e fez uma avaliação do jogo.

"Foi uma partida contra um rival que joga muito bem e que infelizmente fez o primeiro gol em uma jogada de rebote. Começamos sofrendo um golpe muito duro. Depois melhoramos, tivemos duas finalizações, dois cruzamentos e um pênalti não marcado. Os jogadores se esforçaram bastante, enfrentamos um dos adversários mais difíceis do futebol brasileiro", disse.

Nesta quarta-feira, o Grêmio enfrentará o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, também pelo Brasileirão, o compromisso será o Gre-Nal, na Arena do Grêmio, às 21h.

O Tricolor Gaúcho está na 13ª colocação do torneio, com três pontos.