Aproveitamento do Santos após três rodadas do Brasileiro é menor do que no ano de rebaixamento

O Santos ainda não venceu nesta edição do Campeonato Brasileiro após três rodadas. No último domingo, o Peixe perdeu por 1 a 0 do Fluminense, pela terceira rodada, em duelo no Maracanã. Com esse aproveitamento, o time comandado pelo técnico Pedro Caixinha tem um pior início de competição do que o apresentado no ano do rebaixamento à Série B.

Em 2025, o Peixe estreou com derrota por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, de virada. Barreal abriu o placar, mas Nuno Moreira e Vegetti garantiram a vitória cruzmaltina. Depois, na segunda rodada, na Vila Viva Sorte, o Santos cedeu empate por 2 a 2 o Bahia após uma virada.

Erick abriu o placar para o Bahia, que viu o Santos empatar, no segundo tempo, com Thaciano e Diego Pituca. Aos 45 do segundo tempo, porém, o Tricolor de Aço garantiu um ponto com gol de Luciano Juba. Já no domingo, o Santos sofreu a derrota no apagar das luzes graças à Samuel Xavier.

Enquanto isso, em 2023, campanha que decretou o rebaixamento do Peixe à Segunda Divisão, pela primeira vez, até a terceira rodada, o Santos tinha uma vitória, um empate e uma derrota. Naquele ano, a equipe estrou com derrota para o Grêmio (1 a 0), empatou com o Atlético-MG (0 a 0), e na terceira rodada venceu o América-MG (1 a 0).

Com isso, após três jogos, tinha quatro pontos e ocupava a 11ª posição, a dois pontos do primeiro time do G4. Já neste ano, o Peixe somou apenas um e está em 18° lugar, a cinco pontos do Vasco, que é o quarto colocado na tabela do Brasileirão.

Tentando vencer a primeira, o Santos volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Atlético-MG, pela quarta rodada. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte.