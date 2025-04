Alcaraz se torna 1º tenista da geração Z a ultrapassar US$ 40 milhões em premiações de torneios

Campeão do Masters 1000 de Montecarlo, no domingo, Carlos Alcaraz se tornou o primeiro tenista da geração Z a superar a marca de US$ 40 milhões, cerca de R$ 234 milhões, em premiações no circuito profissional. O espanhol é o 11º tenista da história, entre homens e mulheres, a alcançar tal cifra.

Alcaraz obteve o feito entre tenistas da geração Z (nascidos entre a segunda metade da década de 1990 e o início dos anos 2010) ao receber o valor de 946.610 euros - equivalente a US$ 1,03 milhão - pelo seu primeiro título em Mônaco. Assim, o tenista de 2003 somou o valor exato de US$ 40.231.787 em premiações.

O espanhol deixou para trás, assim, o italiano Jannik Sinner. O número 1 do mundo, que não joga desde janeiro por suspensão por doping, já embolsou US$ 39.389.088 em premiações. Estes valores não incluem eventuais pagamentos de cachê, que tenistas do Top 10 costumam receber para jogar torneios menores, e premiações para exibições.

A lista dos tenistas que mais receberam premiações na história do tênis é encabeçada pelo sérvio Novak Djokovic (US$ 186.933.983). Na sequência, vêm o espanhol Rafael Nadal (US$ 134.946.100), o suíço Roger Federer (US$ 130.594.339) e a americana Serena Williams (US$ 94.816.730) - somente Djokovic ainda está na ativa no circuito.

DISPUTA NO RANKING

A rivalidade entre Alcaraz e Sinner deve esquentar também no ranking da ATP nas próximas semanas, principalmente quando o italiano retornar ao circuito, no início de maio. Com o troféu em Montecarlo, o espanhol subiu para o 2º lugar do ranking.

Alcaraz desbancou o alemão Alexander Zverev, maior decepção nestes últimos meses, e assumiu a vice-liderança da ATP, com 7.720 pontos. A distância para o líder agora é de 2.210. A vantagem de Sinner (9.930) segue grande, mas não tão confortável como era no início da temporada. E deve ser reduzida se Alcaraz se destacar no Masters de Madri, o próximo do calendário, a partir do dia 23.

Ambos alcançaram a fase de quartas de final no ano passado. Mas somente o espanhol poderá defender seus pontos e até mesmo somar mais no ranking. Sinner ainda estará suspenso - seu retorno está marcado para o Masters de Roma, em maio. O torneio italiano deve esquentar a disputa uma vez que nenhum deles defende pontos na Itália.

A gira de saibro será encerrada no fim de maio com o segundo Grand Slam do ano. E o Torneio de Roland Garros poderá ser decisivo para definir o topo do ranking porque ambos os tenistas defendem muitos pontos no saibro de Paris. Alcaraz é o atual campeão, enquanto Sinner foi eliminado na semifinal, justamente pelo rival espanhol.

Entre os brasileiros, João Fonseca segue como o tenista mais bem colocado do ranking, no 59º posto. Thiago Monteiro ganhou um posto e aparece no 93º lugar. Já Thiago Wild perdeu uma posição e caiu para o 112º.

No feminino, Beatriz Haddad Maia sustentou o 17º posto na atualização desta segunda-feira. Na semana passada, ela acumulou duas derrotas em simples ao defender o Brasil na fase classificatória da Billie Jean King Cup. O time nacional foi superado por Espanha e República Checa e não conseguiu avançar à fase final da competição entre nações.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 9.930 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.720

3º - Alexander Zverev (ALE), 7.595

4º - Taylor Fritz (EUA), 5.280

5º - Novak Djokovic (SER), 4.120

6º - Jack Draper (EUA), 3.870

7º - Alex de Minaur (AUS), 3.535

8º - Andrey Rublev (RUS), 3.490

9º - Daniil Medvedev (RUS), 3.290

10º - Casper Ruud (NOR), 3.215

Confira a lista das 10 melhores no feminino:

1º - Aryna Sabalenka (BLR), 10.541 pontos

2º - Iga Swiatek (POL), 7.470

3º - Jessica Pegula (EUA), 6.101

4º - Coco Gauff (EUA), 6.063

5º - Madison Keys (EUA), 4.999

6º - Jasmine Paolini (ITA), 4.843

7º - Mirra Andreeva (RUS), 4.775

8º - Qinwen Zheng (CHN), 4.243

9º - Paula Badosa (ESP), 3.821

10º - Elena Rybakina (CAS), 3.808