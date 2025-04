Rodada NBA: Na prorrogação, Warriors perdem para os Clippers e vão disputar o Play-In

A temporada regular da NBA, liga norte-americana de basquete, chegou ao fim neste domingo, com todos os 30 times entrando em quadra. Na prorrogação, o Golden State Warriors perdeu para o Los Angeles Clippers, por 124 a 119, no Chase Center.

James Harden foi o destaque dos Clippers na partida, com 39 pontos, sete rebotes e dez assistências. Além dele, Kawhi Leonard terminou com 33 pontos, seis rebotes e sete assistências. O pivô Ivica Zubac ainda anotou 22 pontos, pegou 17 rebotes e deu três assistências.

Pelo lado dos Warriors, Stephen Curry foi o cestinha com 36 pontos, três rebotes e seis assistências. Jimmy Butler terminou o jogo com 30 pontos, um rebote e nove assistências.

CLIPPERS WIN IN OT!!! pic.twitter.com/q6ELvlHsC6 ? LA Clippers (@LAClippers) April 13, 2025

Com o resultado, o Los Angeles Clippers encerra a temporada regular na 5ª posição da Conferência Oeste, com 50 vitórias e 32 derrotas, e vai enfrentar o Denver Nuggets na primeira rodada dos Playoffs. O Golden State Warriors, por sua vez, caiu para a 7ª colocação do Oeste, com 48 vitórias e 34 derrotas, e vai enfrentar o Memphis Grizzlies no Play-In, valendo a sétima vaga.

Os Clippers voltam à quadra neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visitam o Denver Nuggets, pelo jogo um da primeira rodada dos Playoffs, na Ball Arena. Os Warriors recebem o Memphis Grizzlies nesta terça-feira, às 23 horas, pelo Play-In, no Chase Center.

Confira outros resultados da NBA neste domingo

Minnesota Timberwolves 116 x 105 Utah Jazz

Houston Rockets 111 x 126 Denver Nuggets

Sacramento Kings 109 x 98 Phoenix Suns

Boston Celtics 93 x 86 Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers 109 x 81 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavalilers 118 x 126 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 140 x 133 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 100 x 115 Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets 105 x 113 New York Knicks

San Antonio Spurs 125 x 118 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x 122 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 117 x 105 Orlando Magic

Miami Heat 118 x 119 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 132 x 97 Dallas Mavericks