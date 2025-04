Contra o Internacional, Palmeiras pode chegar a maior sequência de vitórias na temporada

Após um período em baixa e com oscilações, o Palmeiras se reencontrou e igualou a maior sequência de vitórias desta temporada. Atualmente, o Verdão acumula quatro triunfos consecutivos e vê, contra o Internacional, a chance de atingir a maior série positiva de 2025.

O recorte começou após o empate sem gols diante do Botafogo, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal (3 a 2) no Peru, bateu o Sport (2 a 1) na Ilha do Retiro, triunfou diante do Cerro Porteño (1 a o) no Allianz Parque e, mais recentemente, superou o Corinthians por 2 a 0 em Barueri.

Desta maneira, caso vença do Internacional no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão, o Alviverde chegará a cinco vitórias em sequência, algo inédito neste ano. A partida acontece nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

A série atual, de quatro triunfos, se iguala ao recorte que aconteceu entre 20 de fevereiro e 10 de março. Na ocasião, ainda pelo Campeonato Paulista, o time de Abel Ferreira superou Mirassol (3 a 1), Botafogo-SP (3 a 2), São Bernardo (3 a 0) e São Paulo (1 a 0).

Curiosamente, o que separou essas duas sequências positivas do Palmeiras foram os duelos válidos pela final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Na ida, o Alviverde foi derrotado pelo rival por 1 a 0 no Allianz Parque e na volta empatou sem gols na Neo Química Arena.

O Verdão lidera o Campeonato Brasileiro neste início. O time tem sete pontos conquistados e ainda não perdeu no torneio nacional. Na primeira rodada, empatou sem gols contra o Botafogo e, nos jogos seguintes, bateu Sport (2 a 1) e Corinthians (2 a 0).