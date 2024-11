Neymar não vai jogar no Santos só por amor, diz Alicia Klein

Neymar não voltará a jogar no Santos só por amor e seria hoje uma contratação de risco, afirmou a colunista Alicia Klein no UOL News Esporte desta quinta-feira (7).

Vai precisar ter uma negociação financeira que eu fico muito curiosa para entender qual vai ser.

Não que o Neymar precise de dinheiro, mas também não acho que ele vai querer vir jogar no Santos por amor só à camisa e à instituição. Alicia Klein

A colunista ressaltou que Neymar não tem sequência de jogo há mais de um ano. Pelo Al-Hilal, o craque disputou apenas sete jogos oficiais.

Me incomoda bastante porque estamos falando de um clube com a importância do Santos fazer qualquer coisa para ter um jogador que praticamente não joga há mais de um ano. Quanto o Neymar vai topar ganhar? E aí é uma aposta, um risco.

Tenho medo de você contratar um cara que vai vender muita camisa, mas que dentro de campo pode não fazer diferença nenhuma, porque pode não jogar, fisicamente não aguentar. Alicia Klein

