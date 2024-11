Endrick perde espaço, amarga banco e vira última opção no ataque do Real

A joia brasileira Endrick está "escanteada" no Real Madrid.

Do campo ao banco

O atacante de 18 anos não joga há mais de um mês. Ele entrou em campo pela última vez em 2 de outubro, na derrota para o Lille pela Champions, no único jogo em que foi escalado como titular no time espanhol até agora.

Endrick não saiu do banco nos últimos cinco jogos, nem mesmo com o Real precisando de gols. A equipe comandada por Carlo Ancelotti vem de duas derrotas seguidas, a goleada por 4 a 1 sofrida para o Barcelona e o 3 a 1 contra o Milan, e o camisa 16 não foi utilizado nem na reta final das partidas.

Endrick observa jogada na partida entre Real Madrid e Alavés pelo Campeonato Espanhol 2024/2025 Imagem: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

O brasileiro teve uma sequência de jogos entre agosto e setembro, mas perdeu espaço e ficou "invisível". Ele chegou a ser utilizado em nove partidas seguidas, marcando dois gols em pouco mais de 100 minutos completos em ação, até que sumiu da escalação.

Endrick virou a última opção no ataque do Real. O ex-Palmeiras vive situação parecida com a de Arda Guler, mas a promessa turca ao menos recebeu chances. Nos últimos jogos, titulares do ataque como Vini Jr., Mbappé e Rodrygo vêm sendo substituídos por jogadores de outras posições ou improvisados.

Perda de convocação

Endrick se lamenta durante Paraguai x Brasil, duelo das Eliminatórias Imagem: Daniel DUARTE / AFP

A baixa utilização fez com que Endrick ficasse fora da última convocação do Brasil — para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias. O técnico Dorival Jr criou uma regra e não quer chamar jogadores que não estejam tendo minutos em seus clubes.

Antes do início da temporada, o atacante falou com Ancelotti e ouviu que estava dentro dos planos do Real. Ele pulou uma etapa que Vini e Rodrygo viveram no time B e foi direto ao elenco profissional.

Os Merengues voltam a campo no sábado (9). O Real recebe o Osasuna, no Bernabéu, pela 13ª rodada do Espanhol.