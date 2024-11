Endrick está a 5 jogos sem sair do banco no Real Madrid

Após um início animador, o jovem atacante Endrick, de apenas 18 anos, vem perdendo espaço no Real Madrid e não participa de nenhuma partida desde o dia 2 de outubro, há mais de um mês. Nos últimos cinco jogos da equipe do técnico Carlo Ancelotti, ele ficou de fora de todos eles e teve que assistir do banco as derrotas para o Barcelona e Milan.

Por conta disso, o atleta revelado no Palmeiras não apareceu na última lista de convocados de Dorival Júnior pela Seleção Brasileira. É a primeira vez que o centroavante não é chamado desde sua estreia com a camisa do Brasil, em novembro de 2023.

Ao todo, Endrick participou de nove jogos pelo clube merengue, sendo somente um como titular, contra o Lille, na Liga dos Campeões. Assim, só esteve em campo durante 107 minutos, nos quais anotou dois gols, em sua estreia no Campeonato Espanhol e na Champions League, e também deu uma assistência.

Outro jovem do Real Madrid que não vem tendo oportunidades é o meia turco Arda Guler. O jogador fez uma grande Eurocopa por seu país e tinha a expectativa de despontar pelo time espanhol nesta temporada. Porém, assim como Endrick, ele perdeu espaço e só jogou um minuto nas últimas quatro partidas da equipe.

O sumiço das promessas ocorre em um momento de baixa do clube na temporada. O Real Madrid sofreu uma dura goleada para o rival Barcelona por 4 a 0, por La Liga, e uma derrota para o Milan por 3 a 1, pela Liga dos Campeões. Ambos os duelos foram disputados no Santiago Bernabéu.

Com Endrick e Arda Guler à disposição de Carlo Ancelotti, o clube merengue entra em campo novamente neste sábado, às 10h (de Brasília), diante do Osasuna, em casa, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.