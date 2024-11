José Claudio dos Santos é reeleito na Federação Paulista de Ciclismo

José Cláudio do Santos, o Facex, foi reeleito para o segundo mandato na presidência da Federação Paulista de Ciclismo. A eleição ocorreu na última sexta-feira, durante Assembleia Geral Ordinária Eleitoral realizada na sede da entidade, em São Paulo, e Facex foi reeleito por aclamação para o próximo quadriênio 25/28, já que houve apenas uma chapa inscrita.

A chapa "100 anos de ciclismo paulista" ainda conta com o vice-presidente Marcus Paulo Gurgel.

O presidente destaca as metas para o segundo mandato: "Estamos trabalhando para trazer dois campeonatos nacionais, de Elite e Master, pelo retorno da Volta do Estado de São Paulo, que pretende recolocar o estado no roteiro dos grandes eventos. Também vamos melhorar a infraestrutura de todos os eventos, buscando atrair mais participantes em todas as categorias", disse.

No encontro, também foram eleitos os membros do Conselho Fiscal da FPCiclismo. Os titulares são Ricardo Gava Rodrigues, Kleber Lopes Bahia e Camilla Rodrigues do Nascimento Capira. Já os suplentes são Ronivaldo Donizete Donon, Iraildes Bacelar dos Santos e Fabio Antônio da Silva.