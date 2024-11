Botafogo x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

Um clássico entre dois times embalados. Assim é o histórico do confronto entre Botafogo e Vasco, que se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30(de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: o jogo terá transmissão da TV Globo (apenas para o Rio de Janeiro) e do Premiere, via pay-per-view.

O Botafogo vem de uma derrota com gosto de vitória. O 3 a 1 para o Peñarol no Uruguai rendeu a histórica classificação para a grande final da Copa Libertadores. Além disso, o time, que na rodada passada venceu o Bragantino por 1 a 0 no interior paulista, soma 64 pontos e quer seguir firme na liderança da competição.

O Vasco também tem motivos para comemorar. Venceu o Bahia por 3 a 2 na rodada passada, conseguindo a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Com 43 pontos, deseja conquistar a vaga na próxima Copa Libertadores e tem que vencer para encostar no G-6.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, evita fazer contas na luta pelo título, mantendo foco no Vasco e esquecendo até mesmo da final da Copa Libertadores, prevista para o dia 20 de novembro, contra o Atlético-MG, na Argentina.

"Estamos focados no nosso próximo jogo e na importância de ganhar. Nosso foco é sempre ganhar os jogos, pois somos cobrados por isso e trabalhamos para isso. Esperamos conseguir ser dominantes diante do Vasco, um rival qualificado", disse o treinador.

Pelo lado do Vasco, o técnico Rafael Paiva espera problemas diante do líder da competição. Mas entende que é um jogo em que enxerga a chance de mudar de vez a chave do time no Campeonato Brasileiro.

"Vamos enfrentar um adversário muito forte e que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos tentar ganhar para nos credenciarmos a almejarmos coisas maiores na competição ", afirmou o comandante.

Em termos de escalação, o Botafogo tem apenas um desfalque para o jogo. Trata-se do zagueiro angolano Bastos, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Adryelson entra no time e vai compor o setor com Alexander Barboza.

A escalação vascaína ainda é mistério, mas o time conta com reforços importantes. O zagueiro Léo e o meia Philippe Coutinho, preservados contra o Bahia, ficam à disposição. Assim como o volante Hugo Moura e atacante Vegetti, que cumpriram suspensão na rodada passada e retornarão ao time titular do Vasco.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-RJ X VASCO-RJ

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 5 de novembro de 2024 (Terça-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA-PR)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino.



Técnico: Artur Jorge

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo, Maicon e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura, Puma Rodríguez e Dimitri Payet; Emerson Rodríguez e Pablo Vegetti.



Técnico: Rafael Paiva