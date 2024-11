Evanilson marca, Manchester City é derrotado pelo Bournemouth e perde a liderança do Campeonato Inglês

O Manchester City visitou o Bournemouth, neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Inglês. No Vitality Stadium, o time da casa venceu por 2 a 0, com gols de Antoine Semenyo e Evanilson. Enquanto Josko Gvardiol descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Manchester City segue com 23 pontos e perde a liderança do Campeonato Inglês para o Liverpool, que venceu o Brighton, também neste sábado, e foi aos 25 pontos. Essa foi a primeira derrota da equipe de Pep Guardiola nessa edição da competição. Por outro lado, o Bournemouth, que não perde há três jogos, vai aos 15 pontos e assume a 8ª posição.

O Manchester City volta a campo na próxima terça-feira (5), às 17 horas (de Brasília), quando visita o Sporting, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, no Estádio José Alvalade. O Bournemouth encara o Brentford no próximo sábado (9), às 12 horas, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, no Gtech Community Stadium.

O Bournemouth abriu o placar logo aos oito minutos de jogo. Milos Kerkez fez boa jogada pela ponta esquerda e encontrou Antoine Semenyo, que recebeu na pequena área, girou e bateu firme para deixar o time da casa em vantagem.

Já no segundo tempo, em cruzamento vindo pelo lado esquerdo depois de mais uma jogada de Kerkez, Evanilson desviou para o fundo das redes e ampliou a vantagem do Bournemouth, aos 18 minutos.

O Manchester City descontou aos 36 minutos. Ilkay Gundogan levantou a bola na área e encontrou Josko Gvardiol, que saltou sobre a marcação e marcou de cabeça.