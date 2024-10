Reinaldo iguala Edílson como lateral do Grêmio com mais participações em gols nos últimos dez anos

O lateral esquerdo Reinaldo alcançou uma marca importante com a camisa do Grêmio no último sábado. Com uma assistência, o atleta contribuiu diretamente na vitória do Tricolor Gaúcho sobre o Atlético-GO, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

A assistência colocou Reinaldo na liderança do ranking dos laterais do Grêmio nos últimos dez anos com mais participações em gols. O atleta chegou a 18 intervenções (dez assistências e oito gols) e se igualou a Edílson, que defendeu o Tricolor em três passagens entre 2010 e 2022. Bruno Cortez (12), Nicolas (12) e Leo Moura (12) fecham o top-5.

"Ajudar meus companheiros na frente sempre foi uma característica minha e, graças a Deus, temporada após temporada, eu tenho mantido uma boa média e contribuído com o time. Essa vitória foi fundamental para as nossas pretensões em 2024", afirmou Reinaldo.

O lateral esquerdo gremista foi responsável pelo passe para o gol de Villasanti que fechou a vitória do Grêmio diante do Atlético-GO. Além disso, ele também participou do segundo tento, em que deu o lançamento para Aravena cruzar para Pepê balançar as redes.

Reinaldo chegou ao Grêmio no início de 2023 e soma 88 jogos pelo clube gaúcho. Na atual temporada, o lateral esquerdo anotou cinco gols e três assistências em 39 partidas.

O atleta e o Grêmio voltam a campo nesta sexta-feira, contra o Fluminense, pela 32ª rodada do Brasileiro. A bola rola no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h (de Brasília).