'Injustiça contra Vini Jr. não contempla futebol de Rodri', avalia PVC

Apesar da injustiça com Vini Jr., a premiação de Rodri como Bola de Ouro não é absurda, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira. No quadro Prancheta do PVC, o colunista explicou que Rodri é o coordenador de jogadas do Manchester City e da seleção espanhola.

Esquece por um segundo a bronca que a gente ficou com a perda do Vini Jr. O Rodri tem um estilo de meio-campo que quebra e transforma, de certa forma como Guardiola fez nos anos 90. Ele se transforma no grande elemento de jogo onde tem espaço [...] Rodri faz uma função de grande condutor e coordenador no lugar onde mais tem espaço no campo -- o espaço do volante.

Paulo Vinícius Coelho

Na opinião de PVC, Vini Jr. foi o jogador mais decisivo da última temporada, mas não é injusto premiar a qualidade de Rodri.

Vinícius foi o mais decisivo, e o Rodri tem uma capacidade transformadora, por isso tanta gente votou nele. À parte a injustiça da ausência do Vinícius, não é injusto contemplar o futebol do Rodri.

Comprometimento de Depay no Corinthians é fora do comum, diz Hernan

O comprometimento diário de Memphis Depay surpreende positivamente o Corinthians, apontou o colunista André Hernan no programa.

O comprometimento dele é algo fora do comum. O dia a dia do Memphis realmente vem surpreendendo a todos no Corinthians.

André Hernan

Hernan: Dudu precisa de resiliência para retomar bom futebol, diz Palmeiras

O Palmeiras avalia que Dudu precisa de tempo e resiliência para retomar seu melhor futebol, contou ainda Hernan no De Primeira.

O Dudu precisa estar melhor fisicamente porque ele é um jogador de explosão, de velocidade, do um contra um, só que ainda precisa de mais ritmo. Ele não é aquele Dudu decisivo antes da lesão, ele precisa de tempo [...] Muita gente no Palmeiras, conversando com as pessoas que estão no dia a dia dele, nos treinamentos, elas me dizem que o Dudu precisa ter resiliência.

André Hernan

