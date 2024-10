Fluminense avança em preparação para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense avançou na preparação para o confronto diante do Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. O elenco fez o seu segundo treino visando o embate, que pode ser decisivo para os rumos do Tricolor carioca nesta reta final de torneio.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes espera poder contar com alguns reforços, e Thiago Silva é o principal deles. O zagueiro ficou fora dos últimos cinco jogos do Fluminense na competição em função de uma lesão no calcanhar esquerdo, mas voltou aos treinos na última segunda-feira e, caso tenha condições físicas, pode ficar ao menos no banco de reservas contra o Grêmio.

Outro jogador que pode voltar a ficar à disposição para a próxima partida do Tricolor das Laranjeiras é Nonato. O meia vinha treinando com máscara após fraturar o nariz, mas trabalhou sem o item neste início de semana.

Um retorno certo, por outro lado, é o do volante Facundo Bernal. O uruguaio, que cumpriu suspensão na última rodada diante do Vitória, já fica à disposição novamente no Fluminense.

Mais um dia de trabalho! ? CT Carlos Castilho pic.twitter.com/3BbiTu8DpM ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 29, 2024

Como a equipe não tem desfalques por suspensão, as únicas ausências do Fluminense para o confronto são, neste primeiro momento, os atacantes Lelê e Kevin Serna, que continuam entregues ao departamento médico.

O elenco do Fluminense ainda terá mais dois dias de preparação para o duelo contra o Grêmio, que está marcado para esta sexta-feira. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão.

A luta contra o rebaixamento voltou a 'assombrar' o Fluminense após a derrota do último sábado para o Vitória. Neste momento, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos - dois a mais que o Red Bull Bragantino, que abre o Z4. Dessa forma, uma vitória contra o Grêmio é importantíssima para que a equipe carioca possa voltar a respirar mais tranquila.