Flamengo comemora dois anos de título da "libertação"

O Flamengo usou as redes sociais para relembrar nesta terça-feira o aniversário de um dos títulos mais importantes de sua história. Há dois anos, o Rubro-Negro era campeão da Copa Libertadores da América pela terceira vez.

No dia 29 de outubro de 2022, o Flamengo - dirigido por Dorival Júnior, hoje técnico da Seleção Brasileira - superou o Athletico-PR na decisão, disputada em Guayaquil, no Equador. O gol do título foi marcado por Gabigol, que segue no clube atualmente tentando recuperar sua melhor forma.

"Há dois anos, a libertação. A melhor forma de se recuperar de uma ferida: vencendo. A melhor campanha de todos os tempos da CONMEBOL Libertadores foi coroada em Guayaquil, em 29 de outubro de 2022, novamente pelo pé esquerdo de Gabi", destacou o texto publicado pelo Rubro-Negro.

A campanha do título foi arrasadora. Dos 13 jogos disputados naquela Libertadores, o Flamengo venceu 12 e teve apenas um empate, no jogo contra o Talleres, da Argentina.

"Um time que jogou por música e levantou as copas. Três vezes Flamengo, para chegar ao patamar mais alto que o Brasil tem na competição", completou o Mengão nas redes sociais.