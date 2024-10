Everton Ribeiro lamenta desatenção em derrota e pede reflexão do grupo do Bahia

Na noite desta segunda-feira, o Bahia perdeu do Vasco, por 3 a 2, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. O Tricolor de Aço até esboçou uma reação após estar perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, mas não foi o suficiente.

Um dos líderes do elenco, Everton Ribeiro lamentou a desatenção da equipe no revés e pediu para o grupo fazer uma reflexão.

"A gente tentou, mas entramos muito abaixo do que um jogo desse tamanho precisa. Sofremos três gols de uma maneira muito fácil e mostra a desatenção que a gente entrou, culpa totalmente nossa. Temos que pensar e rever o que a gente quer no campeonato, não é porque estamos jogando dentro de casa que podemos jogar um tempo fora", disse ao Sportv.

"Depois quem entrou, entrou muito bem, mas temos que rever o que a gente quer, olhar para nós, jogadores, e ver o que a gente está errando para querer mais no nosso campeonato", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

Na sétima colocação, o Bahia está com 46 pontos, cinco a menos do que o São Paulo, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Em seu próximo compromisso, o Tricolor de Aço enfrenta justamente o time paulista, às 21h3o (de Brasília) do próximo dia 5, na Arena Fonte Nova.