Ídolo do São Paulo, Calleri vive temporada com mais assistências na carreira

Conhecido por ser goleador, Calleri também contribui com muitas assistências para seus companheiros marcarem. O camisa 9 do São Paulo nunca viveu uma temporada com tantos passes para gol em sua carreira e divide o posto de maior assistente do Tricolor neste Campeonato Brasileiro ao lado de Lucas e Wellington Rato.

Após o passe decisivo para Liziero marcar no duelo diante do Criciúma, Calleri chegou a sua sétima assistência na temporada, feito que não havia alcançado na carreira.

Calleri conseguiu por duas vezes atingir a marca de seis assistências. Isso conteceu nas últimas duas temporadas, ou seja, 2022 e 2023, ambas pelo São Paulo.

Nesta temporada, de 2024, em 48 jogos feitos, Calleri marcou 14 gols e distribuiu sete assistências. Com quatro passes para gol no Campeonato Brasileiro, ele divide o posto com Wellington Rato e Lucas Moura. Além disso, com cinco gols marcados, ele é o terceiro artilheiro, ficando atrás apenas de Luciano (9) e de Lucas (7).

Em 2024, Calleri também distribuiu uma assistência na Copa Libertadores e duas no Campeonato Paulista.

Com o empate contra os catarinenses, o São Paulo caiu para a sexta posição da tabela, com 51 pontos. O Tricolor foi superado pelo Internacional, que venceu o Atlético-MG e subiu para a quinta colocação, com 52.

O próximo jogo do São Paulo será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, apenas no dia 5 de novembro (terça-feira). O confronto em Salvador vale pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.