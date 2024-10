F1: Lawson "idiota" e Verstappen "perigoso"; veja frases do GP do México

A vitória de Carlos Sainz no GP do México de F1 consolidou o bom momento da Ferrari, que entrou de vez na briga pelo título Mundial de Construtores.

A corrida na capital mexicana foi marcada também por grandes duelos por posições, com os pilotos da Red Bull levando a pior.

Verstappen "perigoso"

A palavra foi usada no sentido literal por Lando Norris para se referir ao rival na luta pelo Mundial de Pilotos. O inglês da McLaren entendeu que Verstappen o colocou em perigo com as manobras para defender a segunda posição, na volta 10.

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo, em português) também considerou que Verstappen poderia ter causado um acidente. O holandês foi punido com 20 segundos e terminou a corrida em sexto.

Na última corrida, o GP dos EUA, Norris e Verstappen experimentaram situação parecida. O piloto inglês saiu da pista após emparelhar com Max em uma tentativa de ultrapassagem, mas os comissários decidiram não punir o holandês na ocasião.

Eu estava na frente durante toda a curva. Esse cara é perigoso. Foi exatamente o que aconteceu na última corrida

Lando Norris, no rádio da McLaren

Lawson "idiota"

Outro piloto da Red Bull que se envolveu em uma disputa quente por posição foi Sergio Pérez. Ele foi menos gentil nas palavras que escolheu para se referir a Liam Lawson, da Williams.

O que esse idiota está fazendo? Ele pode fazer isso?

Sergio Pérez, no rádio da Red Bull

Depois da corrida, Sergio Pérez continuou vociferando contra o neozelandês. Ele disse que Lawson precisa ser mais humilde.

Ele precisa ser mais humilde. Quando você chega à Fórmula 1 você está ansioso, animado, mas você precisa ser respeitoso dentro e fora da pista. Não acredito que ele esteja mostrando a atitude correta. Ele é um ótimo piloto, espero que ele possa dar um passo atrás e aprender com isso

Sergio Pérez, após a corrida

A culpa é da Red Bull?

Questionado sobre as punições, Max Verstappen apontou a própria equipe como culpada. O piloto holandês argumentou que não teria que passar por essas situações se o carro estivesse mais rápido.

Essas duas punições não são problema meu. O problema é que nós somos muito lentos e é por isso que estou sendo colocado nesse tipo de situação. Esse é o meu problema

Max Verstappen, após a corrida

O holandês ainda é o líder do Mundial de Pilotos, agora com 362 pontos. No entanto, Lando Norris se aproximou, chegando a 315 após o pódio deste domingo.

Ferrari na briga pelo Mundial de Construtores

Com quatro pódios nas duas últimas corridas, a Ferrari acirrou de vez a disputa pelo título mundial de construtores. A equipe agora é a segunda colocada, com 537 pontos, tendo ultrapassado a Red Bull (512), mas ainda atrás da McLaren (566).

Sainz e Charles Leclerc ressaltaram a importância deste título para a equipe durante todo o fim de semana. O piloto monegasco falou disso logo após o terceiro lugar no México.

Estamos trabalhando bem. A recuperação vem há algumas semanas. Nosso objetivo segue sendo o Mundial de Construtores. É muito importante para nós

Charles Leclerc

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (3), quando desembarca no Brasil. A próxima corrida, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, começa às 14h (de Brasília).