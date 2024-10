Vanderson é expulso e Monaco leva virada do Nice pelo Campeonato Francês

O Monaco foi derrotado pelo Nice por 2 a 1 neste domingo, no Allianz Riviera, pela nona rodada do Campeonato Francês. Guessand e Laborde marcaram para os mandantes, enquanto Breel Embolo fez para o Monaco. Na reta final do primeiro tempo, o brasileiro Vanderson foi expulso.

Com o resultado, o Nice chegou aos 13 pontos em nove jogos pela Ligue 1, ocupando o oitavo lugar. O Monaco tem 20 pontos e o mesmo número de partidas, sendo o vice-líder da competição.

O Nice volta a campo pela competição no próximo sábado (02), quando visitará o Brest, às 15h (de Brasília). Por sua vez, o Monaco irá receber o Angers um dia antes, no mesmo horário, também pela Ligue 1.

A partida

Após grande passe de Akliouche, o suíço Embolo ficou na cara do gol e finalizou na saída do goleiro Bulka para abrir o placar para o Monaco aos 39 minutos do primeiro tempo.

O Nice empatou aos 45. Depois de uma cobrança de falta de Ali Abdi, Evann Guessand subiu mais alto que a zaga do Monaco e cabeceou para o fundo das redes.

Ainda no primeiro tempo, aos 49, o lateral brasileiro Vanderson foi expulso após se envolver em uma confusão generalizada e, assim, deixou o Monaco com um a menos.

Aos 26 do segundo tempo, o Nice marcou seu segundo gol. Laborde ficou na cara do gol e, de cavadinha, fez para os mandantes.

Veja outros resultados do Campeonato Francês neste domingo:

Lyon 2 x 2 Auxerre



Montpellier 0 x 3 Toulouse



Strasbourg 3 x 1 Nantes