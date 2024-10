Juventude anuncia a contratação do treinador Fábio Matias, ex-Botafogo

Neste domingo, o Juventude anunciou a contratação do treinador Fábio Matias, após a demissão de Jair Ventura. A situação do técncico ficou insustentável depois da derrota por 4 a 2 pelo Flamengo, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Fábio Matias se apresenta ao grupo gaúcho já nesta segunda-feira, quando começa os trabalhos, e chega com o auxiliar Lucas Batista. A principal missão do técnico é retirar o Juventude desta situação incômoda e manter o clube na divisão de elite do futebol brasileiro.

"Fábio Matias é o novo técnico do Juventude. O Departamento de Futebol do Juventude anuncia a contratação do seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Fábio Matias, de 45 anos. O profissional se apresentará nesta segunda-feira ao grupo de jogadores. Ele chegará juntamente com seu auxiliar Lucas Batista", escreveu o Juventude, em suas redes sociais.

O novo treinador já esteve no Botafogo, como auxiliar permanente. Ele atuou como interino em dez ocasiões, conquistando impressionantes oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, durante a transição entre Tiago Nunes e Artur Jorge.

Porém, apesar de ter se destacado ni Glorioso, Fábio não foi feliz em sua passagem no Coritiba. Em junho de 2024, ele assumiu o comando do Coxa na Série B do Brasileirão, mas foi demitido após apenas um mês. Na equipe paranaense, ele acumulou apenas um triunfo uma vitória, além de três empates e quatro derrotas.

Com o resultado negativo no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude entrou na zona de rebaixamento. Agora, o clube gaúcho ocupa a 17ª colocação, com 34 pontos conquistados - são apenas oito vitórias no torneio nacional.

A próxima partida da equipe é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Fortaleza. A bola rola às 18h30 (de Brasília) do dia 2 de novembro, próximo sábado, no Estádio Alfredo Jaconi.