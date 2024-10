Juventus busca empate contra a Inter em clássico eletrizante com oito gols e duas viradas

Inter de Milão e Juventus empataram por 4 a 4 na tarde deste domingo (27), em clássico eletrizante disputado pela 9ª rodada do Campeonato Italiano, no San Siro. As equipes, que brigam na parte de cima da tabela, não conseguiram encostar no líder Napoli, que venceu o Lecce no último sábado.

O primeiro gol da partida foi da Inter, anotado pelo meia Zielinski, aos 15 minutos, de pênalti. O brasileiro Danilo fez falta em Thuram dentro da área, e o atleta polonês converteu a penalidade.

A Juventus empatou logo em seguida, ao 20 minutos, com o atacante Vlahovic, que recebeu passe de McKennie e, frente a frente com o goleiro adversário, não perdoou. Os visitantes voltaram a ficar na frente no clássico aos 26 com Weah, finalizando assistência na medida de Francisco Conceição.

A Inter virou o placar ainda no primeiro tempo. Aos 35, Mkhitaryan tabelou com Thuram e finalizou com a perna esquerda no canto inferir da meta rival. Aos 37, Zielinski marcou novamente de pênalti, para delírio dos torcedores presentes no San Siro.

FT |?| Finisce in pareggio una gara piena di emozioni ??? Powered by @EASPORTSFC#InterJuve pic.twitter.com/BdeouEPzop ? JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2024

O segundo tempo seguiu movimentado no clássico italiano. Aos oito minutos, a Inter ampliou a vantagem com Dumfries, aproveitando o rebote em cobrança de escanteio.

Os mandantes só não contavam com a estrela do turco Kenan Yildiz, que saiu do banco de reservas e empatou o confronto para a Juventus com chutes precisos aos 26 e aos 37 minutos.

Com o empate, a Inter segue na segunda colocação da Série A, com 18 pontos, quatro a menos em relação ao líder Napoli. Já a Juventus alcançou a terceira posição, com 17 unidades.

O time comandado por Simone Inzaghi volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, contra o Empoli, fora de casa. A Juventus, por sua vez, vai receber o Parma no mesmo dia.

Veja outros resultados da rodada do Campeonato Italiano:

Parma 1 x 1 Empoli

Lazio 3 x 0 Genoa

Monza 2 x 2 Venezia