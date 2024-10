RB Leipzig vira sobre o Freiburg e assume liderança provisoria do Alemão

Neste sábado, RB Leipzig e Freiburg duelaram na Red Bull Arena Leipzig, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Alemão. Com gols de Willi Orbán, Lutsharel Geertruida e Lois Openda, os mandantes viraram a partida e venceram por 3 a 1. Ritsu Doan marcou para os visitantes.

Com o resultado, a equipe de Leipzig pulou provisoriamente para a primeira colocação do Campeonato Alemão, com 20 pontos, três a mais que o Bayern, que ainda joga na rodada. Já o time de Freiburg segue com 15 pontos, aparecendo na terceira colocação.

O próximo compromisso do RB Leipzig será na terça-feira, quando receberá o St. Pauli pela segunda rodada da Copa da Alemanha. O Freiburg, por sua vez, recebe o Hamburg na quarta-feira, também pela segunda rodada da Copa da Alemanha.

O jogo começou bem movimentado, e o Freiburg abriu o placar aos 14 minutos da etapa inicial. Após troca de passes no ataque, Vincenzo Grifo recebeu pela esquerda, cruzou na segunda trave e viu Ritsu Doan aparecer de cabeça para mandar para o fundo das redes.

O RB Leipzig voltou para o segundo tempo com tudo e empatou a partida com menos de dois minutos no relógio. Em cobrança de falta para a área, a defesa do Freiburg até afastou em um primeiro momento, mas o time mandante persistiu no lance com Benjamin Henrichs, que recebeu pela esquerda e cruzou na área para Willi Orbán, que antecipou o marcador e fez o gol.

A virada do RB Leipzig veio aos 12 pontos, quando Lois Openda recebeu em contra-ataque e tocou para o meio da área. A bola passou entre os defensores do Freiburg e chegou em Lutsharel Geertruida, que finalizou nas redes.

Lois Openda marcou o terceiro do RB Leipzig aos 32 minutos. Em novo contra-ataque, ele recebeu de André Silva, invadiu a área, passou pelo goleiro e bateu para o gol livre.

Veja outros resultados deste sábado do Campeonato Alemão