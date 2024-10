CBF altera data e horário do jogo entre Santos e Vila Nova pela Série B

A CBF alterou a data e horário do jogo do Santos contra o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o embate será no sábado, dia 2 de novembro, às 16h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte.

Antes, o confronto estava agendado para sexta-feira (1), às 19 horas. O estádio se manteve o mesmo.

O jogo entre Santos e Vila Nova teve seu dia e horário alterados. Marcado inicialmente para a próxima sexta-feira (1), às 19h, foi programado para sábado (2), às 16h30, na Vila Viva Sorte. A decisão foi anunciada hoje (25) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). pic.twitter.com/sBwRLR5eXG ? Santos FC (@SantosFC) October 25, 2024

Antes de pensar no Vila Nova, contudo, o Peixe foca no Ituano, pela 34ª rodada da Série B. O clube encara o Galo de Itu na segunda-feira, às 19 horas, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

Restando apenas cinco jogos para o fim da Segunda Divisão, o Alvinegro Praiano aparece na liderança, com os mesmos 59 pontos do Sport, que está em segundo por ter menos saldo de gols.