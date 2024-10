Ancelotti não vê favorito em clássico entre Real Madrid e Barcelona

Nesta sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti concedeu coletiva de imprensa em razão do jogo entre o Real Madrid e Barcelona, que será disputado neste sábado, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O treinador analisou o clássico e afirmou não ter nenhuma equipe favorita para o confronto.

"A verdade é que estão indo muito bem (sobre o Barça). Num jogo como o Clássico, é muito difícil escolher um favorito. Felizmente, ninguém me tira o sono neste momento", relatou.

"Depende da dinâmica do jogo. É difícil escolher um favorito de antemão. É um problema de capacidade de lidar com a pressão, com os momentos do jogo...", completou.

O italiano também falou sobre as diferenças no estilo de jogo do Barcelona da temporada passada, quando Xavi estava à frente da equipe, para essa, com Hansi Flick no comando.

"Mudou um pouco a filosofia, joga de uma forma diferente, muito mais direta. Não quero comparar o trabalho, porque Xavi fez um grande trabalho no Barça, à sua maneira. É um Barcelona diferente, que respeitamos, tal como o Barcelona de Xavi", disse.

Ancelotti ainda foi questionado durante a coletiva sobre o desempenho de Kylian Mbappé. O atacante francês soma oito gols e duas assistências em 13 partidas, mas ainda não encantou com suas atuações.

"Estamos satisfeitos, porque ele marcou gols. É importante para a equipe, contra o Dortmund esteve muito presente nos dois primeiros gols. Não temos pressa, nem eu, nem o elenco, nem ele. É óbvio que ele vai fazer melhor, porque tem todas as qualidades para o fazer."