Entenda por que Yusupha voltou a ficar de fora dos relacionados do Santos contra o Ceará

O Santos teve uma ausência na partida da última terça-feira, diante do Ceará, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Yusupha Njie, que mais uma vez não foi relacionado para o jogo na Vila Viva Sorte.

Anunciado no dia 2 de setembro, o atacante demorou para ser relacionado pela primeira vez no clube. Ele só foi para o banco de reservas no duelo com a Chapecoense, na última quarta-feira, em Chapecó. O atleta, porém, não chegou a entrar em campo.

Havia, portanto, a expectativa que o gambiano seguisse sendo relacionado e, em breve, pudesse ganhar oportunidade no time. Isso, no entanto, não aconteceu.

Yusupha voltou a ficar de fora da lista de relacionados do Santos para a partida conta o Ceará. E por opção técnica de Fábio Carille.

De acordo com o comandante, a decisão se dá pelo retorno de alguns jogadores por suspensão. Escobar, Diego Pituca e Gil, que estavam suspensos contra a Chape, voltaram a ficar à disposição para o duelo com o Vozão.

Além disso, dois jogadores que não foram relacionados para a partida em Santa Catarina voltaram ao banco na terça-feira: Tomás Rincón. O primeiro estava com a seleção da Venezuela, durante a data Fifa. Já o segundo voltou ao time por opção técnica de Fábio Carille. Sendo assim, não houve espaço para Njie.

"Yusupha está treinando melhor, com certeza. Está entendendo mais. Veio do futebol do Catar, a gente sabe que lá não tem muita intensidade. Ele não foi relacionado porque voltaram os jogadores titulares que estavam fora. Por isso não foi relacionado", justificou o treinador.

Yusupha Njie ainda aguarda uma oportunidade com a camisa do Santos. Ele ainda não estreou pelo clube e, segundo Carille, demorou a ser relacionado por apresentar falta de intensidade nos treinamentos.

Treinando melhor, há expectativa que ele possa ganhar minutos nas próximas partidas. O próximo jogo do Santos na Série B é contra o Ituano, em duelo agendado para próxima segunda-feira, no Novelli Júnior, pela 34ª rodada. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).