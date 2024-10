Palmeiras diminui distância e está mais perto do Botafogo que em 2023

O Palmeiras se saiu melhor que o Botafogo na 30ª rodada do Brasileirão e ficou a apenas um ponto de distância do time carioca, líder da tabela. Na mesma altura do campeonato do ano passado, o Alviverde estava mais longe do Glorioso, mas já caminhava rumo ao título.

O que aconteceu

O Palmeiras venceu o Juventude por 5 a 3 neste domingo (20), chegou a 60 pontos e ficou a apenas um do Botafogo, que apenas empatou com o Criciúma no sábado, em 1 a 1, e estacionou nos 61, deixando o Alviverde encostar.

Ao final da 30ª rodada do Brasileirão 2023, o Botafogo somava 59 pontos, contra 53 do time de Abel Ferreira. A vantagem ainda era considerável, mas o time carioca já vinha caindo de produção, enquanto o Palmeiras começava a sua arrancada rumo ao título.

Naquela 30ª rodada, o Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0 depois de ter goleado o São Paulo por 5 a 0. Já o Botafogo vinha de tropeço diante do Athletico (1 a 1 no Engenhão) e foi derrotado por 1 a 0 pelo Cuiabá, no mesmo Nilton Santos.

Os times viriam a se enfrentar justamente na rodada posterior, a 31ª, com o Palmeiras conseguindo uma virada épica no Nilton Santos (4 a 3) e ultrapassando o rival carioca para não largar mais a liderança.

Palmeiras e Botafogo ainda se enfrentam pelo segundo turno do Brasileirão 2024. O jogo acontece na 36ª rodada, no Allianz Parque, casa alviverde.

Em 2023, a diferença entre as equipes chegou a 14 pontos, ao final da 27ª rodada. O Bota conseguiu apenas seis pontos nos últimos 11 jogos, terminando a competição na quinta colocação. A equipe de Abel, por sua vez, somou 26 no mesmo período.

Veja os próximos jogos dos dois times

Palmeiras

Fortaleza (C)

Corinthians (F)

Grêmio (C)

Bahia (F)

Atlétco-GO (F)

Botafogo (C)

Cruzeiro (F)

Fluminense (C)

Botafogo

Bragantino (F)

Vasco (C)

Cuiabá (C)

Atlético-MG (F)

Vitória (C)

Palmeiras (F)

Internacional (F)

São Paulo (C)

Botafogo volta foco para Libertadores

O Botafogo agora deixa o Brasileirão de lado para voltar a se concentrar na Copa Libertadores. Na quarta-feira (23), o time alvinegro entra em campo pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, contra o Peñarol, em casa, às 21h30 (de Brasília).

Já o Palmeiras tem a semana livre até o seu próximo compromisso, marcado para sábado (26), às 16h30, contra o Fortaleza, no Allianz Parque.