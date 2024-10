Fluminense encerra preparação para encarar o Athletico-PR pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense encerrou a preparação para encarar o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe carioca vem de vitória por 2 a 0 contra seu rival Flamengo, em partida realizada na última quinta-feira.

Para o jogo contra o Furacão, Mano Menezes voltará a contar com o lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Keno. Ambos foram suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo, ficaram de fora do Fla-Flu e agora estão novamente à disposição do treinador.

Assim, uma provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Facundo Bernal, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Kauã Elias

Mesmo com o triunfo sobre o Rubro-Negro, o Tricolor segue em situação muito delicada na competição. O time alcançou a 15ª colocação da tabela, com 33 pontos, mas soma apenas um a mais que o Corinthians (17°), primeira equipe do Z4.

Deste modo, Fluminense e Athletico-PR, que acumula 31 pontos, na 18ª posição, duelarão em confronto direto contra o rebaixamento. O embate válido pela 17ª rodada (atrasada) do Brasileirão ocorre nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.