Norris supera Verstappen e conquista a pole position do GP dos EUA

Na noite deste sábado, Lando Norris, da McLaren, obteve o melhor tempo na qualificação que estabelece o grid de largada para o GP dos Estados Unidos, cruzando a linha de chegada em 1min32s330. Já o neerlandês Max Verstappen, da Red Bull, apareceu logo atrás, com 1min32s331, seguido pelo piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, que fechou com 1min32s652.

Quem também teve um bom desempenho foi Charles Leclerc, companheiro de equipe de Sainz, que terminou com o quarto melhor tempo (1min32s740). Fechando o top 5, aparece o australiano Oscar Piastri, da McLaren, com 1min32s950.

Russel, da Mercedes, bateu em sua última volta e causou o primeiro acidente do fim de semana. No entanto, fez o sexto melhor tempo (1min32s976), seguido do francês Pierre Gasly, que fechou na sétima colocação, com 1min33s018.

Já em oitavo, vem Fernando Alonso (1min33s309), da Aston Martin, seguido de Kevin Magnussen (1min33s481), da equipe Haas. Fechando o top 10, aparece o companheiro de Verstappen, Sergio Pérez.

A corrida está marcada para às 16h (de Brasília) deste domingo, no Circuito das Américas.