Fernando Diniz elogia o Cruzeiro contra o Bahia e reclama de gol anulado

O Cruzeiro ficou no empate com o Bahia, nesta sexta-feira, em 1 a 1, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Depois do jogo, o treinador Fernando Diniz elogiou o desempenho da equipe mineira e discordou da anulação do segundo gol da Raposa.

"Foi um bom jogo, tivemos um jogo equilibrado. Não fluiu tanto como no segundo tempo, mas não foi ruim. No segundo tempo, a gente melhorou, começamos a ter chances em sequência. Fizemos o primeiro gol e o segundo, na minha opinião, foi muito mal anulado. Se o Villalba não estivesse ali, ele (Gabriel Xavier) não ia chegar na bola nunca. Ele caiu sozinho. A disputa da bola não foi dele com o Villalba, foi do João Marcelo com outro jogador. O gol foi muito mal anulado", disse Fernando Diniz.

Depois de abrir o placar com gol de Gabriel Véron, aos 16 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro ampliou logo em seguida, com Kaio Jorge. Depois de revisão no VAR, o tento foi anulado por impedimento. Já na reta final, Luciano Rodríguez deixou tudo igual, aos 36 minutos.

"A gente não podia ter tomado o empate. Foi um lance muito fácil. A origem da jogada foi um lance lateral no campo de defesa do Bahia. Recuperamos a bola, tivemos uma chance de fazer um controle fácil e circular a bola. Perdemos a bola, deixamos o Bahia circular e poderíamos ter andado mais rápido para trás. Era um gol evitável. De maneira geral, eu gostei do time. Achei que a Data Fifa foi muito benéfica para nós, não só nesse jogo, mas também para a sequência. Mas estou feliz com a maneira como os jogadores se entregaram e, sinceramente, a gente merecia a vitória", avaliou Diniz", avaliou Diniz.

Com o resultado, o Cruzeiro, que ainda não venceu sob o comando de Fernando Diniz, foi aos 44 pontos e permaneceu na 8ª posição. Por outro lado, o Bahia alcançou os 46 tentos e ficou na 6ª colocação.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. A Raposa recebe o Lanús, da Argentina, na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela partida de ida da semifinal da competição, no Mineirão. O segundo jogo acontece no dia 30 de outubro, quarta-feira, às 19 horas, no Estádio Ciudad de Lanús.

"Sobre a evolução da equipe, pelo menos no meu olhar, é uma evolução muito nítida. Esperamos evoluir mais para quarta-feira e brindar o torcedor com um bom resultado. Sabemos das dificuldades do jogo, mas estou confiante na evolução que o time está tendo", projetou o treinador.