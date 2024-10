Corinthians declara 'guerra' ao Flamengo antes de semi da Copa do Brasil

O discurso do Corinthians é de "guerra declarada" ao Flamengo, adversário da semifinal da Copa do Brasil no próximo domingo (20), às 16h (de Brasília).

O que aconteceu

Antes do apito final da goleada sobre o Athletico, a torcida alvinegra já gritava nas arquibancadas que "domingo é guerra". A expressão foi incorporada pelo elenco e pela comissão técnica.

O lateral-direito Matheuzinho, vendido pelo Flamengo ao Corinthians, foi um dos atletas que mais absorveu a ideia. A negociação do lateral foi um dos principais pontos para o rompimento entre as diretorias. O Rubro-Negro alega que o Timão tem débitos ainda da aquisição do atleta e levou o assunto à imprensa.

Domingo é guerra, assim como a torcida falou.É um jogo muito importante que pode levar a gente pra uma final de um campeonato muito importante. Vamos jogar de igual pra igual contra o Flamengo, mostramos no Maracanã que somos capazes, vamos entrar para ganhar e ir para a final. Tem um gosto especial jogar contra o Flamengo, foi o time que me abriu as portas para o futebol brasileiro da Série A. Matheuzinho, lateral-direito do Corinthians

Emiliano Díaz, auxiliar do técnico Ramón, deixou claro que o elenco vai embalado depois do resultado elástico do Timão sobre o Athletico, apesar de a situação do clube no Brasileirão ser a prioridade máxima.

Clássicos são clássicos, guerra de verdade. Vamos ver como administramos o grupo para quem tiver melhor condições ajudar. Estamos contentes pela virada, difícil fazer do jeito que foi no Brasileirão. Agora sim pensar no domingo. Emiliano Díaz

Além disso, internamente, o Corinthians encara a "injustiça" da mudança de data da partida como combustível extra. A CBF havia agendado o confronto para acontecer entre os dias 16 e 17 de outubro, mas decidiu inverter com a rodada do Brasileirão por conta da Data Fifa.