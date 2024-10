Brusque x CRB: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileiro

Brusque e CRB entram em campo nesta sexta-feira pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, a partir das 19h (de Brasília).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brusque Futebol Clube (@brusqueoficial)

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do Canal Goat, no YouTube, e do Premiere, via pay-per-view.

CLASSIFICAÇÃO

Brusque - 33 pontos em 31 partidas - iniciou a rodada em 18º lugar.



CRB - 33 pontos em 31 partidas - iniciou a rodada em 17º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Gabriel Pinheiro, Wallace e Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho e Agustín González; Diego Mathias, Dentinho e Rodrigo Pollero.



Técnico: Marcelo Cabo.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Wanderson e Ryan; Falcão, Marco Antônio e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon.



Técnico: Hélio dos Anjos.

Arbitragem

O jogo será apitado pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva, com os assistentes Marcyano da Silva Vicente e Jordana Pereira Batista.