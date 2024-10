Rafael Paiva pede mais equilíbrio ao Vasco e quer time aguerrido na Copa do Brasil: "Encarar como final"

Na noite da última quarta-feira, o Vasco do técnico Rafael Paiva sofreu uma dura derrota no Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino foi superado pelo São Paulo por 3 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 30ª rodada do torneio nacional.

O início da trajetória de Paiva como treinador efetivo do Vasco foi de muito equilíbrio entre os setores ofensivo e defensivo. Contudo, o momento do clube mudou: já são sete jogos consecutivos sem vitórias, com uma defesa que vem sendo vazada constantemente e um ataque que vem criando poucas oportunidades - retrato do que foi a derrota desta quarta para o São Paulo.

Após a partida, Rafael Paiva afirmou em coletiva de imprensa que a equipe precisa reencontrar o equilíbrio que já demonstrou ter. O foco principal da análise do treinador foi ajustar o setor defensivo, que sofreu gols em na sequência ruim dos últimos sete embates.

"Acho que os dois. Temos que estar ligados, né. Falava muito isso no começo, da gente equilibrar. Acho que conseguimos reduzir o número de gols que tomamos. Desde quando cheguei, nosso saldo ainda é positivo, conseguimos fazer mais gols do que tomamos. Mas realmente nos incomoda, né. O nível dos jogos é sempre muito alto na Série A, todos os jogos são muito difíceis, da Copa do Brasil também, mas precisamos buscar logo esse equilíbrio de defender bem e fazer os gols. Tivemos um setembro difícil, jogamos muito fora de casa, mas nada disso serve como desculpa. Precisamos mudar a nossa chave, organizar de novo a defesa, que tinha melhorado muito. Acho que em nenhum jogo tínhamos tomado três gols, com exceção do Fortaleza, se não me engano. Hoje saiu do nosso controle, mas precisamos voltar ao equilíbrio para buscar os pontos no Brasileiro, que vão ser importantes, e principalmente buscar essa final da Copa do Brasil", declarou o comandante.

Apesar da derrota para o São Paulo, o Brasileirão não é o foco do Vasco neste momento. O Cruzmaltino possui uma semifinal de Copa do Brasil para ser disputada neste sábado, e já está de olho no embate decisivo contra o Atlético-MG. O time carioca precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão dos pênaltis, pois perdeu a ida por 2 a 1.

Rafael Paiva foi bastante questionado sobre a estratégia que adotará para a decisão e também o porquê de ter utilizado os titulares contra o Tricolor, já que o Atlético-MG poupou grande parte do elenco titular no duelo diante do Fortaleza. O técnico, por sua vez, explicou a decisão de ter usado seus principais jogadores e destacou que o ponto principal para o jogo da Copa do Brasil é "competir muito".

"À respeito da estratégia, é competir muito. Temos que competir muito. Não posso falar aqui o que eu vou fazer antes, para não dar nenhuma arma para o Atlético-MG, mas sabemos que vamos ter que competir muito para conseguir fazer um bom jogo contra o Atlético-MG. É uma equipe muito qualificada, já tem uma vantagem. Então para correr atrás, precisamos estar muito estruturados, muito organizados, e competir muito. À respeito do que o Atlético-MG fez, aí é a estratégia deles. Sabemos que precisamos pontuar rápido no Brasileiro, então precisávamos buscar um resultado melhor aqui para pontuar, porque não conseguimos nos últimos jogos. Precisamos buscar logo uma pontuação para que a gente possa jogar tranquilo mais para a frente, para que a gente não sofra como o Vasco sofreu nos últimos anos. Por isso que optamos (pelos titulares), até porque tínhamos uma semana parados. Eu não tenho dúvidas que isso não vai atrapalhar o jogo contra o Atlético-MG. Vamos estar 100% para buscar essa vitória", comentou.

Por fim, o treinador ainda ressaltou o tamanho da importância da semifinal da Copa do Brasil para o Vasco e pediu raça ao elenco. A decisão acontece neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

"Sábado temos que competir muito. Não é diferente disso. Temos que tentar buscar a vitória, não tem outro resultado para a gente. Temos que encarar como a nossa final, como temos encarado alguns jogos. Esse de fato é o jogo mais importante dos últimos 11 anos. Temos que encará-lo com esse peso de ser a nossa final, de deixar tudo dentro de campo, de ser um time muito aguerrido. Somos nós que temos que fazer as coisas acontecerem dentro de campo para conseguirmos sair dessa situação que tanto nos incomoda", finalizou Paiva.