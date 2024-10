Corinthians tem apenas uma mudança contra o Athletico-PR; veja escalações

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians está escalado com somente uma mudança no time titular para enfrentar o Athletico-PR, nesta quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O técnico Ramón Díaz promoveu apenas uma troca em relação ao time titular que enfrentou o Internacional, antes da pausa para a Data Fifa. O destaque é o retorno de André Ramalho, após cumprir suspensão por cartão vermelho na 29ª rodada. O zagueiro entra no lugar de Gustavo Henrique.

No banco, as novidades são Talles Magno e Fagner. O atacante está recuperado de uma lesão muscular, enquanto o lateral-direito retorna de suspensão. O lateral-esquerdo Hugo é baixa de última hora por um desconforto na panturrilha esquerda.

O Corinthians inicia a partida com os seguintes titulares: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Martínez, Breno Bidon, Carrillo e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Já o Athletico- PR tem: Mycael; Belezi, Gamarra, Thiago Heleno; Erick e Gabriel; Cuello e Esquivel; Cabobbio e Nikão; Pablo. Técnico: Lucho González

Corinthians x Athletico-PR -- Campeonato Brasileiro