Craque do jogo, Lucas valoriza vitória após tropeços: "Precisávamos dar uma reposta"

Lucas Moura deixou o gramado do Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com um sorrido de orelha a orelha após marcar dois gols na vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Vasco da Gama, nesta quarta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas foi o nome do jogo. Após atuações recentes aquém das expectativas, o camisa 7 do São Paulo foi decisivo contra o Vasco e ressaltou a importância do resultado e, sobretudo, do desempenho de sua equipe após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, além da derrota para o Cuiabá, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

"Feliz com o resultado e com a performance. O time se comportou muito bem depois de um jogo difícil contra o Cuiabá, precisávamos dar uma resposta. Muito tempo treinando, esperando o próximo jogo, é difícil você perder e ficar tanto tempo esperando para o próximo jogo, mas hoje conseguimos fazer uma bela partida. Feliz com a atuação, com esses dois gols. Seguir essa sequência até o fim da temporada", disse Lucas à TV Globo.

De fato, foi uma longa espera para a torcida são-paulina. O time tricolor ficou 11 dias sem entrar em campo devido à Data FIFA. Agora, serão mais dez dias sem jogos do Tricolor, uma vez que as partidas das semifinais da Copa do Brasil e Libertadores serão realizadas nas próximas datas do calendário. O próximo compromisso de Lucas e companhia acontece somente no dia 26 de outubro, contra o Criciúma, fora de casa.

"Feliz, marcar um gol é sempre muito especial, fazer dois é melhor ainda. De cabeça vinha procurando esse gol há um tempo, bela batida do Rato, fui feliz na cabeçada, subi muito bem. Agradecer ao grupo, parabenizá-los também, agradecer à torcida que compareceu e nos apoiou bastante", concluiu Lucas.