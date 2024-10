Corinthians vê arrependimento do Fla em 'jogo duro' na venda de Hugo Souza

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O Corinthians está certo de que o Flamengo se arrependeu do negócio por Hugo Souza.

O que aconteceu

Na visão da diretoria corintiana, o arrependimento do valor pedido pela venda do goleiro, considerado baixo, justifica o clube rubro-negro fazer "jogo duro" na negociação. Isso porque os cariocas não acreditavam que Hugo ganharia tanto destaque, ponto que o coloca no mercado com mais apelo financeiro.

Ou seja, para os dirigentes alvinegros, o Fla precisa dar uma resposta à torcida, uma vez que os valores e o parcelamento da compra já foram pré-estabelecidos no contrato de empréstimo.

Fontes do Timão também afirmam que isso explicaria a Brax ter sido rejeitada como fiadora, uma vez que a empresa de marketing esportivo presta serviço para ambos os clubes e estava inserida na negociação por Matheuzinho. Após a negativa, a companhia de publicidade reforçou o compromisso de repassar os valores ao Fla diante de "eventual inadimplência por parte do Corinthians".

A diretoria paulistana busca outros fiadores para apresentar ao time da Gávea, mas alega não ter recebido retorno de seus contatos recentes para dar sequência às tratativas.

O Timão vai desembolsar 800 mil euros (cerca de R$ 4,9 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos de Hugo e tem até 30 de novembro para concretizar a compra.

Além disso, o Corinthians terá de pagar mais R$ 500 mil ao Flamengo para contar com o arqueiro titular no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida acontecerá no próximo domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena.

Qual a versão do Flamengo

Na visão do Flamengo, o Corinthians apenas não tem dinheiro para fazer a compra de Hugo. Dentro do rubro-negro, entende-se que o clube paulista também está "jogando para a galera" e que não há nenhum outro problema a não ser a falta de garantias. Publicamente a diretoria diz ter certeza que a situação será resolvida.

O Fla entende que há duas saídas: ou o Corinthians paga à vista ou apresenta uma garantia. O nome da Brax foi colocado à mesa novamente, mas recusado pelo rubro-negro, que já tem a dívida por Matheuzinho atrelada a esse fiador.

Há motivos para a recusa da garantia por parte do Fla. O Corinthians só vai receber mais dinheiro da Brax em 2025, quando os cariocas passam a ganhar mensalmente valores que seriam destinados ao Corinthians até ter que a dívida relacionada a Matheuzinho seja quitada. Desta forma, em caso de atraso, o prazo para o fim do pagamento de Hugo seria muito depois do pretendido pelo Flamengo.