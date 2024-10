CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos participa de reunião da Copa Sul-Americana na sede da Conmebol

Nesta quarta-feira, a Conmebol promoveu algumas reuniões em sua sede, localizada em Luque, no Paraguai. Uma delas tratou das semifinais da Copa Sul-Americana e contou com a presença do CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, que representou o clube mineiro.

O encontro na sede da entidade teve as presenças de todos os semifinalistas. O presidente Augusto Melo representou o Corinthians, enquanto Lanus-ARG e Racing-ARG também enviaram dirigentes. Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, também estiveram presentes.

Segundo divulgado pelo Cruzeiro, Alexandre Mattos aproveitou a reunião para presentear Alejandro Domínguez e Ednaldo Rodrigues com a nova camisa 3 da equipe mineira, lançada no início de setembro.

"O CEO Alexandre Mattos representou o Cruzeiro em reunião para os semifinalistas da Copa Sudamericana, na sede da CONMEBOL, no Paraguai. Nosso gestor aproveitou a oportunidade para presentar o presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, com a nova camisa 3 do Cruzeiro", escreveu o clube nas redes sociais.

A reunião na Conmebol foi importante para que os clubes participantes pudessem ajudar na definição de detalhes dos embates das semifinais. Alejandro Domínguez valorizou o encontro.

"Recebemos na casa do futebol sul-americano os presidentes e representantes dos clubes semifinalistas da CONMEBOL Sudamericana para trabalharmos juntos nos detalhes desta última fase, rumo à final que será em Assunção, em 23 de novembro. Estamos empenhados em trabalhar juntos para viver uma grande festa do futebol. Estamos prontos para a Grande Conquista!", disse o dirigente nas redes.

Em busca da taça da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta o Lanus-ARG na semifinal. O primeiro jogo acontece no Mineirão, na próxima quarta-feira (23), às 19h (de Brasília). O duelo de volta, por sua vez, será no Estádio Ciudad de Lanús, no dia 30 (quarta-feira), no mesmo horário. Quem vencer enfrenta Corinthians ou Racing-ARG na grande decisão.