Bruno Guimarães indica "virada de chave" no Brasil e fala sobre disputa por vaga no meio-campo

O meio-campista Bruno Guimarães voltou a ser titular do Brasil na última terça-feira, na goleada sobre o Peru, por 4 a 0, em Brasília, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Reserva na virada em cima do Chile, na última quinta-feira, ele teve chance desde o começo da partida na capital federal e falou sobre a briga por espaço no setor.

Em coletiva de imprensa, logo após a vitória, Bruno Guimarães ressaltou que sempre haverá disputa na Seleção, mas destacou a sua vontade de sempre entrar em campo. Ele vê uma brecha, já que o time, em sua opinião, está em ajuste e celebra o seu desempenho individual. Já coletivamente, apesar de enxergar a equipe no caminho certo, pede pés no chão.

"Sempre há disputa na Seleção. Obviamente, quero sempre estar jogando. Mas entendo o que o professor quis para mim. Pude participar de gol no Chile e aqui. Mudei coisas que não deveriam ter acontecido comigo no início da temporada. Enfim, estou feliz, estou motivado", disse o jogador.

"É uma equipe em ajuste, o professor está buscando o melhor esquema para facilitar o jogo para a gente. Mas estou feliz pelo meu desempenho, é uma função que desempenho no meu clube. Estou acostumado. Quero estar jogando, ajudar meu país. Venho para cá com muito prazer de servir a Seleção Brasileira. E quero estar jogando. O time está se ajustando, acredito que estamos no caminho certo. É manter os pés no chão, tem muita coisa pela frente", acrescentou.

Bruno Guimarães diz que as duas vitórias desta data Fifa foram cruciais para o Brasil. Com elas, a Seleção se afastou um pouco mais da parte de baixo da tabela e igualou a pontuação do Uruguai, terceiro colocado. O meia enxerga esta boa sequência como uma virada de chave para o trabalho de Dorival Júnior.

"Acredito que foram dois resultados cruciais. O Dorival vem passando muita coisa para nós desde que assumiu, sabemos que não estamos em uma colocação que deveríamos estar. O jogo contra o Chile foi uma virada de chave para a gente, viramos e ganhamos confiança para o jogo de hoje. O primeiro tempo [contra o Peru] foi um pouco embolado, tivemos dificuldades de entrar. Quando fizemos o primeiro gol, surgiu mais espaço. Cansamos eles bastante, rodamos a bola de um lado para o outro. Todos que entraram, entraram bem. Fizemos uma grande partida ao meu modo de ver", analisou.

"Sem dúvida, é muito importante olhar para cima a abrir distância na zona de classificação. Foram jogos cruciais, seis pontos. Algo que não fazíamos desde as primeiras rodadas das Eliminatórias. Foi fundamental, traz confiança para a gente jogar mais leve e se preocupar em olhar só para a parte de cima da tabela", concluiu.

A Seleção Brasileira agora volta a campo na data Fifa de novembro. No dia 14, o time visita a Venezuela, em Maturín, em duelo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Em seguida, enfrenta o Uruguai em Salvador, na Arena Fonte Nova, no dia 19.