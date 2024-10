Título paulista une gerações e vira marco na carreira do elenco do Vôlei Renata

No último domingo, com a vitória para cima do Suzano, o Vôlei Renata conquistou o tetracampeonato Paulista. O título valeu muito tanto para jogadores que ganharam o estadual pela primeira vez, quanto para outros, que marcaram de vez seu nome na história do projeto.

Apesar da lista extensa de conquistas em mais de 20 anos de carreira, o momento de colocar a medalha do Paulista no peito foi especial para o levantador Bruninho. Não só por adicionar uma conquista inédita no currículo, mas também por ter acontecido "em casa". O camisa 1, que tem mais de 48 títulos na carreira, sentiu o gosto especial de vencer na cidade em que foi criado.

"Depois de mais de 20 anos de carreira voltar para Campinas, onde eu comecei e com uma festa como essa, poder conquistar um título que faltava pra mim, num projeto que me recebeu de braços abertos, com a minha família me vendo. Foi um dia muito especial", comenta o levantador.

"O filme da minha vida é muito doido. São muitos anos rodando o mundo, tive vitórias, tive derrotas, frustrações, alegria. Poder voltar pra casa e ter uma emoção como essa, realmente é uma bela página do meu livro da vida. Ver o ginásio lotado, era um sonho para mim vencer aqui em Campinas. É só o início do trabalho, tem muita coisa ainda pela frente, mas o time começou no caminho certo. Estou muito orgulhoso do que a gente está construindo aqui", acrescenta.

Outro multicampeão que também fez história no último domingo foi o ponteiro Maurício Borges. Campeão olímpico, com inúmeras conquistas nacionais e internacionais, o atleta faturou seu primeiro título no projeto e chegou ao terceiro título paulista.

"É uma conquista sensacional. Estar do lado da minha família, é uma sensação indescritível poder vencer e jogar num projeto tão fenomenal, tão consolidado. Para mim, está sendo uma experiência e um desafio conquistado. Está aí o resultado mais um ano", analisa o ponteiro.

Se por um lado, os veteranos, somados ao líbero Lukinha, tiveram a experiência de conquistarem o primeiro título com a camisa do projeto, por outro, outros jogadores marcaram de vez sua trajetória dentro do projeto, como o ponteiro Adriano e o levantador Cristiano, que chegaram ao terceiro troféu com a camisa do time campineiro.

Em sua quarta temporada em Campinas e mais de 100 jogos pelo projeto, Adriano era o único remanescente do elenco da última conquista estadual, em 2022, que ainda havia vencido em 2021, ao lado de Cristiano. O camisa 2 do Vôlei Renata era o único representante do elenco do título em 2020, o primeiro da história da equipe campineira.

A conquista do Campeonato Paulista também serve para consolidar a carreira de atletas que estão buscando seu espaço no cenário nacional e na seleção brasileira. Matheus Celestino, por exemplo, venceu o torneio pela segunda vez seguida, enquanto Judson faturou seu segundo título com a camisa do Vôlei Renata, depois de uma experiência amarga na temporada passada.

"Ano passado estava do outro lado, perdemos de uma forma ruim. Tinha para mim que iria deixar meu máximo em quadra, que não ia perder sem deixar tudo de mim. Falei com os caras sobre isso, é uma sensação ruim, que não é legal deixar isso para uma sequência de temporada, então acho que está todo mundo de parabéns por isso. Todo mundo que pisou em quadra se entregou ao máximo, focado no que combinamos, no que tínhamos que fazer e deu certo", conclui Judson.

Agora, o Vôlei Renata volta às atenções para a Superliga Masculina. Os campineiros estreiam contra Goiás, no próximo domingo,, às 18h30 (de Brasília), novamente no Taquaral.