Zé Roberto explica 'compra' de time e função que vai exercer em SAF

O ex-jogador Zé Roberto deu mais detalhes sobre a aquisição da SAF do São Bento, clube da cidade de Sorocaba (SP). Zé fez questão de dizer que não está sozinho no negócio, e que tem o apoio de mais 11 investidores e dois sócios.

O que ele disse

Eu estou junto com o grupo que quer comprar o São Bento. Estamos indo para uma outra frase, de encontrar os patrocinadores. Os meus sócios e eu estamos entrando no clube, cada um para exercer sua função: eles com a gestão e eu com a parte da base, na formação de atletas com a mentalidade que a gente entende que precisa implementar no Brasil.

Zé Roberto, em entrevista ao UOL, após o Futebol Esperança

"Eu entro como parceiro deles, não da forma que saiu na imprensa: 'o Zé Roberto está comprando um time'. Saíram valores absurdos e de forma equivocada. Para deixar bem claro: a gente está entrando com 11 investidores e dois sócios. Eles na gestão e eu mais no lado da base", acrescentou.

A empresa Flash Forward, que tem Zé como proprietário, fez uma proposta por 90% das ações do futuro São Bento SAF no valor de R$ 130 milhões. O montante seria investido nos próximos anos, com o objetivo de recolocar a equipe na elite do futebol paulista e na Série B do Brasileiro até 2030.

Além de Zé Roberto, o ex-jogador Fransérgio, o empresário Tiago Riberio (ex-CEO do Estoril) e o economista Fernando Ferreira também representam a Flash Forward.

Proposta de Zé Roberto foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do São Bento no final do mês passado. Esse processo era considerado crucial pelas partes envolvidas no negócio.

Falta apenas um "sim" para o São Bento virar SAF. O clube convocará uma assembleia de sócios e se a maioria concordar com o negócio, ele será fechado. Não há definição de data até o momento.

Sem calendário nos próximos meses, o São Bento se prepara para o Paulistão de 2025, após disputar a Série A2 do Campeonato Paulista.