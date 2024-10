Torcida do Vasco esgota ingressos para decisão contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil

O Estádio São Januário estará lotado no próximo sábado. Na tarde desta segunda-feira, o Vasco informou que todos os ingressos disponíveis para o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, foram vendidos.

A torcida vascaína esgotou as entradas em três horas, já que a abertura das vendas foi iniciada às 10h, desta segunda.

"O CALDEIRÃO VAI FERVER NA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL E VAMOS JUNTOS PELOS NOSSOS OBJETIVOS! VASCO DA GAMA!", anunciou o clube nas redes sociais.

Em busca de uma vaga na grande final da Copa do Brasil, o Vasco recebe o Atlético-MG na noite do próximo sábado. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), em São Januário. No duelo de ida, disputado na Arena MRV, o cruzmaltino foi superado por 2 a 1, de virada.

Ao longo da competição, o Vasco eliminou Marcílio Dias (primeira rodada), Água Santa (segunda rodada), Fortaleza (terceira rodada), Atlético-GO (oitavas de final) e Athletico-PR (quartas de final).