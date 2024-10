Alemanha vence Holanda e garante vaga antecipada nas quartas de final da Liga das Nações

Nesta segunda-feira, pela quarta rodada do Grupo C da Liga das Nações, a Alemanha recebeu a Holanda na Allianz Arena e venceu por 1 a 0. O gol do triunfo foi marcado por Jamie Leweling.

Com o resultado positivo, os alemães seguiram invictos (três vitórias e um empate) e garantiram a classificação antecipada às quartas de final da competição. A equipe, agora com dez pontos, disparou na liderança. A Holanda, por sua vez, ficou estacionada na segunda posição, com os mesmos cinco pontos.

A Alemanha retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra a Bósnia e Herzegovina, pela quinta rodada da Liga das Nações. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Europa-Park Stadion. Também na quarta, no mesmo horário, a Holanda joga diante da Hungria. A partida acontece na Amsterdam Arena.

A Alemanha abriu o placar aos cinco minutos, mas o tento foi anulado por impedimento. O atacante Gnabry era quem se encontrava em posição irregular.

Seis minutos depois, Maximilian Mittelstädt, foi acionado pela esquerda e finalizou, mas o goleiro Bart Verbruggen impediu o segundo dos alemães.

Aos 26 minutos, ainda do primeiro tempo, Gnabry cruzou rasteiro para Jamie Leweling. O jogador até finalizou, mas a defesa fez o bloqueio.

O gol da vitória dos alemães saiu aos 19 minutos da etapa final, com Jamie Leweling. Após o escanteio cobrado, o atleta pegou a sobra dentro da grande área e completou para o fundo das redes.

Aos 29, Xavi Simons, da Holanda, finalizou firme, mas carimbou a trave.